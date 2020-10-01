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Кутаиси принимает фестиваль гигантских граффити KIU Mural Fest
01.10.2020 13:17
"Новости-Грузия"
Фестиваль гигантских граффити KIU Mural Fest, в рамках которого уличные художники из разных стран разрисовывают здания города, проходит в Кутаиси до 7 октября.
Tbilisi Mural Fest был основан в прошлом году при поддержке мэрии Тбилиси и Берлина. Автор и организатор идеи - Бесик Мазиашвили, грузинский скульптор, проживающий в Берлине с 2012 года. Его работы выставлены во многих галереях мира, а также хранятся в постоянной коллекции Музея европейских культур в Берлине.
Вот уже вторую неделю подряд группа граффити-артистов расписывает здания на территории кампуса Кутаисского международного университета. Среди приглашенных участников есть художники из Германии, Сербии и Греции. Все они на протяжении многих лет расписывали здания и стены по всему миру.
В Кутаиси KIU Mural Fest проводится впервые, поэтому цель фестиваля - это популяризация города. Как отмечают организаторы, в результате красочного фестиваля росписи уличных художников появятся на всемирной карте улиц стрит-арта и сделают кампус Кутаисского международного университета и город в целом более интересным и разнообразным.
Фестиваль KIU Mural Fest, помимо этого, также направлен на популяризацию уличного искусства в Грузии.
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