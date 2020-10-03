

Работы по поиску подростка, попавшего под оползень в Хелвачаури, продолжались всю ночь

03.10.2020 11:08





Работы по поиску подростка, попавшего под оползень в селе Джона Хелвачаурского района, продолжались всю ночь. Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, эти работы будут продолжаться до тех пор, пока подросток не будет найден.



Вчера в результате 20-часовых поисковых работ на территории схода оползня были обнаружены тела четырех человек – мужа и жены, а также двух молодых мужчин, находящихся в легковом автомобиле.



Поисковые работы параллельно ведутся и на реке Меджинисцкали, где пропал мужчина. По существующей информации, из унесенной рекой легковой машины сумел выбраться один человек, водитель же пропал.



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