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Работы по поиску подростка, попавшего под оползень в Хелвачаури, продолжались всю ночь
03.10.2020 11:08
Работы по поиску подростка, попавшего под оползень в селе Джона Хелвачаурского района, продолжались всю ночь. Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, эти работы будут продолжаться до тех пор, пока подросток не будет найден.
Вчера в результате 20-часовых поисковых работ на территории схода оползня были обнаружены тела четырех человек – мужа и жены, а также двух молодых мужчин, находящихся в легковом автомобиле.
Поисковые работы параллельно ведутся и на реке Меджинисцкали, где пропал мужчина. По существующей информации, из унесенной рекой легковой машины сумел выбраться один человек, водитель же пропал.
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