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Сегодня состоится церемония награждения почетных тбилисцев
03.10.2020 11:20
Церемония награждения почетных тбилисцев и концерт пройдут сегодня во дворе Дворца государственных церемоний в Тбилиси. Вечер посвящен памяти Гии Канчели. По решению мэрии Тбилиси, церемония пройдет в телевизионном формате, без присутствия зрителей на мероприятии. В ходе концерта прозвучат бессмертные мелодии великого маэстро.
В торжественном концерте примут участие Грузинский национальный симфонический оркестр имени Евгения Микеладзе и его художественный руководитель — Николоз Рачвели, Нани Брегвадзе, Георгий Цагарели, Нато Метонидзе, Лиза Багратиони, Эка Мамаладзе, Georgian Six.
В этом году праздник Тбилисоба полностью посвящен памяти Гии Канчели, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мэрия Тбилиси отменила все мероприятия, связанные с праздником столицы, кроме награждения почетных тбилисцев.
Церемония награждения почетных граждан Тбилиси начнется в 20:00.
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