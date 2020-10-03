

Сегодня состоится церемония награждения почетных тбилисцев

03.10.2020 11:20





Церемония награждения почетных тбилисцев и концерт пройдут сегодня во дворе Дворца государственных церемоний в Тбилиси. Вечер посвящен памяти Гии Канчели. По решению мэрии Тбилиси, церемония пройдет в телевизионном формате, без присутствия зрителей на мероприятии. В ходе концерта прозвучат бессмертные мелодии великого маэстро.



В торжественном концерте примут участие Грузинский национальный симфонический оркестр имени Евгения Микеладзе и его художественный руководитель — Николоз Рачвели, Нани Брегвадзе, Георгий Цагарели, Нато Метонидзе, Лиза Багратиони, Эка Мамаладзе, Georgian Six.



В этом году праздник Тбилисоба полностью посвящен памяти Гии Канчели, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мэрия Тбилиси отменила все мероприятия, связанные с праздником столицы, кроме награждения почетных тбилисцев.



Церемония награждения почетных граждан Тбилиси начнется в 20:00.





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