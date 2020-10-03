

В Грузии выявлен 471 новый случай коронавируса

03.10.2020 11:31





В Грузии за сутки выявлен 471 новый случай коронавируса, 278 инфицированных выздоровели. Соответствующая информация недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



В настоящее время в Грузии подтверждено 7 564 случая коронавируса, общее количество выздоровевших — 3992 человека.



За стуки от коронавируса скончались ещё двое инфицированных, общее число умерших с начала пандемии составляет 48 человек.



На карантине находится 5 392 человека, в больницах — 836, в ковидгостиницах размещены 1 100 человек.



Вчера в Грузии было зарегистрировано 453 новых случая коронавируса, пять человек скончались.





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