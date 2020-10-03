

В Грузии от коронавируса умерли еще два пациента

03.10.2020 12:00





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще два пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 48. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, один из двух пациентов, умерших от коронавируса за последние 24 часа, лечился в Батуми.



По словам Марины Энделадзе, у пациента были тяжелые сопутствующие заболевания.



«Один из пациентов умер в Аджарии, о втором у меня информации нет. Как мне известно, умерший в Аджарии пациент – это пожилой мужчина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», - заявила Марина Энделадзе.



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