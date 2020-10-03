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360 из 471 новых случаев коронавируса выявлены в Аджарии


03.10.2020   12:27


360 из 471 новых случаев коронавируса выявлены в Аджарии, — сообщила журналистам представитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По её информации, на столицу пришлось 57 новых случаев.

«К сожалению, наибольшее количество — 360 пациентов, опять зарегистрировано в Аджарии, в Тбилиси есть незначительное снижение — 57 новых случаев, в Самегрело-Земо Сванети — 22, в Имерети — 11, в Квемо Картли и Кахети — по шесть новых случаев, в Гурии — пять, Мцхета — В Мтианети — три, в Самцхе-Джавахети — один», — сообщила Энделадзе.

По текущему состоянию в Грузии зарегистрировано 3572 активных случая коронавируса.

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