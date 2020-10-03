

Одна из улиц Тбилиси названа в честь осетинского поэта Гиоргия Бестауты

03.10.2020 22:48





Решением Сакребуло [горсовета] Тбилиси, в районе Самгори одна из улиц была переименована в честь осетинского поэта Гиоргия Бестауты.



«Благодарю всех, кто не пожалел доброго слова и поддержал эту поистине нужную гражданскую инициативу», — говорит адвокат Бадри Манджавидзе. Он и обратился с инициативой в Сакребуло.



В беседе с Netgazeti Манджавидзе отмечает, что данное решение внесет свой небольшой вклад в восстановление доверия между осетинами и грузинами. Годом ранее он был на судебном процессе похищенного доктора Важи Гаприндашвили в Цхинвали и посетил могилу Бестауты.



Адвокат также рассказал о биографии Гиоргия Бестауты:



«За свою деятельность Гиорги Бестауты получил премию имени Иване Мачабели. Он писал стихи на грузинских и осетинских языках, перевел на осетинский поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Он переводил произведения Ильи Чавчавадзе, Николоза Бараташвили, Акакия Церетели, Важа-Пшавела и многих других писателей».



Поэт умер в 1978 году в возрасте 46 лет после тяжелой болезни в Цхинвали, где и был похоронен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





