

Два человека ранены в одном из ресторанов Тбилиси

03.10.2020 23:04





В Тбилиси, на проспекте Агмашенебели, в одном из ресторанов ранили двух человек. В связи с произошедшим фактом полицией задержано одно лицо.



«Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, в результате произведенных оперативно-розыскных и следственных действий, задержали Р.М. 1991 года рождения по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.



Следствием установлено, что обвиняемый, в одном из ресторанов, расположенном на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, применив холодное оружие, нанес телесные повреждения двух лицам.



По данным телеканала "Мтавари", преступление было совершено гражданином Армении в турецком ресторане Анкара в Тбилиси. Он ранил граждан Турции и Новой Зеландии.



Раненых мужчин бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу, где им была оказана соответствующая медицинская помощь. Их жизни угрозы нет.



Правоохранители задержали Р.М. через несколько минут после случившегося, недалеко от места происшествия, на территории, прилегающей к ресторану. При личном досмотре задержанного полиция изъяла орудие преступления – нож.



Расследование по факту попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах ведется по «а» подпункту 3-й части статьи 19-109 УК Грузии», - говорится в информации МВД.



Преступление предполагает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.



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