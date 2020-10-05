

В Грузии зафиксировано 578 новых случаев коронавируса

05.10.2020 10:56





В Грузии выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 8696. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели еще 375 пациентов, и их общее число составляет 4619.



В стране от коронавируса скончались 52 человека.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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