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В Грузии зафиксировано 578 новых случаев коронавируса
05.10.2020 10:56
В Грузии выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 8696. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели еще 375 пациентов, и их общее число составляет 4619.
В стране от коронавируса скончались 52 человека.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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