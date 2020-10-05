

Из новых случаев коронавируса в Грузии 416 связаны с Аджарией

05.10.2020 11:30





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 578 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние 24 часа, 416 связаны с Аджарией, 72 — с Тбилиси и 44 — с Имерети.



Остальные случаи распределены по другим регионы.



«За минувшие сутки зарегистрировано 578 новых случаев, 375 пациентов выздоровели. В Аджарии зафиксировано 416, в Тбилиси — 72, в Имерети — 44, в Самегрело-Земо Сванети — 23, в Квемо Картли — 10, в Гурии — 8, в Самцхе-Джавахети — 3, в Кахети — 1 и в Шида Картли — 1», — заявила Марина Энделадзе.



По ее словам, состояние 45 из 4077 больных коронавирусом, которые находятся на этапе лечения, критическое, из них 43 находятся на управляемом дыхании. Из них 9 перевезены из оккупированной Абхазии.





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