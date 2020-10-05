

В Грузии от коронавируса умерли еще два пациента

05.10.2020 12:17





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще два пациента. Оба новых случая смерти от коронавируса связаны с Батуми. Как заявила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, скончавшиеся пациенты были пожилыми и вместе с COVID-19 они имели сопутствующие заболевания.



«К этому времени в общей сложности умерли 52 пациента, новых летальных случаев – 2. Обоим скончавшимся пациентам было больше 80 лет – 88 и 82 года, у них были сопутствующие заболевания, и спасти их не удалось», - заявила Энделадзе.



Как пояснила заведующая боксированным отделением инфекционной больницы, в их центре сейчас 33 пациента, однако, ожидается, что добавится еще весьма много. Трое из упомянутых пациентов находятся в отделении интенсивной терапии и реанимации.



Общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 52. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



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