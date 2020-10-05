

Шота Арвеладзе вылечился от коронавирусной инфекции

05.10.2020 13:22





Главный тренер ташкентского «Пахтакора», грузинский специалист Шота Арвеладзе вылечился от коронавируса, об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.



«Результат последнего теста отрицательный. Коронавирус побежден. Спасибо всем за то, что подбадривали и писали теплые комментарии. Всем желаю здоровья, а инфицированным скорейшего выздоровления», — написал Арвеладзе.



Тестирование Арвеладзе прошел в Катаре, куда «Пахтакор» прибыл на групповой этап Лиги чемпионов Азии. 23 сентября «Пахтакор» встречался с «Шахр Ходро» из Ирана. Однако главного тренера не допустили на игру после того, как его тест дал положительный результат. На турнире в Катаре все команды сдавали тест перед каждой игрой. Арвеладзе был изолирован согласно протоколу АФК.



Шота Арвеладзе возглавляет «Пахтакор» с 2017 года. Под его руководством в 2017 году ташкентский клуб занял третье место, в 2018 стал вице-чемпионом страны, а в 2019 году — чемпионом Узбекистана.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





