

В Грузии скончался четвертый за сутки пациент с коронавирусом

05.10.2020 18:03





За последние сутки в Грузии скончался четвертый по счету пациент с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии это 54-й случай летального исхода с таким диагнозом.



87-летний пациент скончался в «Госпитальной службе» Кутаиси. Как сообщил журналистам заведующий клинической больницей Тариел Кухианидзе, 3 октября пациент был доставлен в их клинику из клиники Чхобадзе, которая принимает больных с температурой.



«У него была тяжелая легочная недостаточность. Мы поместили его в боксированную палату. Мы подозревали коронавирус, поэтому контактный персонал был защищен с самого начала. Состояние с самого начала было критическим, заражение ковидом подтвердилось. Мы вызвали специальную службу, чтобы обеспечить его перевод в ковид-центр, однако из-за состояния пациента его нельзя было транспортировать, его не могли перевезти, и наступил летальный исход. Пациент 87 лет. У него было много сопутствующих заболеваний: хроническая сердечная недостаточность четвертой степени, гидроперикард. Пациент изначально находился в температурном центре Чхобадзе. На первом этапе температуру не подтвердили, поэтому его отправили в реанимацию», — сказал Тариел Кухианидзе.



Что касается остальных скончавшихся пациентов, то два случая были зафиксированы в Батуми, один — в Кутаиси. Женщинам было 88, 80 и 65 лет. У них также был сложный анамнез заболеваний.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 8 696.



Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 375 человек, с начала пандемии вылечились 4 619 пациентов. Скончались 54.



В карантине в данное время находятся 5 392 человека, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 100. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





