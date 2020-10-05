

В Аджарии выявлен самый высокий показатель фактов сексуального притеснения

05.10.2020 18:09





В Аджарии выявлен самый высокий показатель фактов сексуального притеснения. Об этом свидетельствуют данные в статистике МВД Грузии. Так например, с мая 2019 года по июль 2020 года было выявлено 10 случаев. Как сообщил Гога Хатиашвили — бывший глава департамента мониторинга качества защиты прав человека и следствия, сексуальные домогательства в общественных местах наказуемы КоАП [Кодекс об административных правонарушений] Грузии с мая 2019 года.



По статистике, меньше чем за год в Грузии было выявлено 27 случаев сексуального притеснения [домогательств]. На втором месте после Аджарии оказался Тбилиси — 8 случаев за указанный период.



Во всех случаях, кроме одного, виновными оказались мужчины.



Хатиашвили также приводит статистику из судов, согласно которым в большинстве случаев местом совершения преступления было уличное пространство. Также притеснения имели место в метро, общественном транспорте и лифтах.



Самой распространенной формой оказалось физическое домогательство.



В одном из случаев жертвой преступления стал несовершеннолетний. Еще в одном случае преступление было совершено в присутствии несовершеннолетнего.



Во всех 27 случаях суд признал обвиняемых виновными. В 26 случаях суд оштрафовал обвиняемых, и лишь единожды прибегнул к словесному предупреждению.



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