

Матч Грузия-Беларусь на «Динамо Арена» пройдет без зрителей

05.10.2020 20:22





8 октября матч между сборными Грузии и Беларуси пройдет на «Динамо Арена» в Тбилиси без зрителей. Об этом говорится в заявлении «Федерации футбола Грузии».



«Исходя из вместимости тбилисской «Динамо Арена», даже 30% от общего количества зрителей на стадионе составляет около 16 тысяч зрителей. Как отмечалось на заседании совета, сбор тысяч болельщиков в одном пространстве связан с особыми эпидемиологическими рисками, поэтому по рекомендации эпидемиологов и специалистов здравоохранения было принято решение, что матч между сборными Грузии и Беларуси 8 октября на «Динамо Арене» состоится без зрителей», — говорится в заявлении «Федерации футбола Грузии».



Сборная Грузии встретится с Беларусью в полуфинальном матче отборочного этапа Евро-2020. Матч состоится 8 октября в 20:00 на «Динамо Арене» в Тбилиси. Прямая трансляция матча будет показана на Первом канале Грузии.





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