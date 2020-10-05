

В трех регионах Грузии коронавирус выявили у школьников

05.10.2020 20:43





У учащихся школ в Кутаиси, Рустави и Гурджаани выявили коронавирусную инфекцию, сообщает Общественное телевидение.



В Кутаиси коронавирус выявлен у первоклассника школы №31. Из-за этого школа перешла на дистанционный режим обучения. Учителя и одноклассники инфицированного ученика перешли в самоизоляцию. Известно, что ученик заразился коронавирусом от матери.



В Рустави инфекция также выявлена у первоклассника – он является контактом инфицированного.



А в селе Велисцихе Гурджаанского района Кахетии инфицирован ученик 9-го класса. Директор школы Нино Несуашвили не исключает, что школа перейдет на дистанционный режим работы. Решение будет принято на основании анализа тестов одноклассников инфицированного ученика. Пока все они находятся в самоизоляции. В школе проводят дезинфекционные работы.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 8 696.



Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 375 человек, с начала пандемии вылечились 4 619 пациентов. Скончались 54.



В Грузии с 1 октября ученики с 1-го по 6-й класс вернулись в школы крупных городов после долгого перерыва — это решение не касается Аджарии, где наихудшая эпидситуация, и некоторых школ региона Гурии и Самегрело.



Родители школьников, которые хотят, чтобы их дети продолжили учиться дистанционно и не посещали очные занятия в классах, могут заполнить соответствующую заявку на сайте министерства образования online.emis.ge или обратиться к администрации школы.



Дистанционно продолжают учиться учащиеся с 7 по 12 класс. Когда старшеклассники вернуться к очному обучению, пока не решено.



Из-за эпидемии коронавируса со 2 марта учебный процесс был приостановлен во всех учебных заведениях Грузии, занятия проводились дистанционно. Учебный год в стране возобновился 15 сентября, но из-за ухудшения эпидситуации школьники и студенты восьми городов – Тбилиси, Батуми, Кобулети, Кутаиси, Поти, Рустави, Зугдиди, Гори, а также некоторых сел Кахети, Гурии и Шида Картли, вынуждены были в течение двух недель учиться в дистанционном режиме.



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