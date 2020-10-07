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В Грузии выявлено 508 новых случаев коронавируса
07.10.2020 11:07
В Грузии выявлено 508 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 9 753 случаев коронавируса. Выздоровели еще 348 пациентов, общее число выздоровевших составляет 5 235 пациентов.
От коронавируса в стране умерли еще 4 пациента, всего количество умерших составляет 62 человека.
В режиме карантина находятся 5 655 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.
Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 230.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
Напомним, вчера в Грузии было выявлено 549 новых случаев коронавируса.
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