

В Грузии выявлено 508 новых случаев коронавируса

07.10.2020 11:07





В Грузии выявлено 508 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 9 753 случаев коронавируса. Выздоровели еще 348 пациентов, общее число выздоровевших составляет 5 235 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 4 пациента, всего количество умерших составляет 62 человека.



В режиме карантина находятся 5 655 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 230.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 549 новых случаев коронавируса.



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