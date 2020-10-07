

Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии

07.10.2020 11:28





Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge



Количество умерших от коронавируса в Грузии — 62.



Сегодня в стране 508 новых случаев коронавируса, выздоровели 348 пациентов.



К этому времени в Грузии подтверждено 9 753 случаев коронавируса. Выздоровели еще 348 пациентов, общее число выздоровевших составляет 5 235​ пациентов.





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