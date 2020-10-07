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Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии


07.10.2020   11:28


Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge

Количество умерших от коронавируса в Грузии — 62.

Сегодня в стране 508 новых случаев коронавируса, выздоровели 348 пациентов.

К этому времени в Грузии подтверждено 9 753 случаев коронавируса. Выздоровели еще 348 пациентов, общее число выздоровевших составляет 5 235​ пациентов.

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