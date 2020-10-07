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Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии
07.10.2020 11:28
Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge
Количество умерших от коронавируса в Грузии — 62.
Сегодня в стране 508 новых случаев коронавируса, выздоровели 348 пациентов.
К этому времени в Грузии подтверждено 9 753 случаев коронавируса. Выздоровели еще 348 пациентов, общее число выздоровевших составляет 5 235 пациентов.
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