

13-летний Илья Пилпани разыскивается по желтому циркуляру Интерпола

07.10.2020 13:02





Пропавший 13-летний Илья Пилпани объявлен в розыск по желтому циркуляру Интерпола. Семья мальчика обратилась в Международную организацию уголовной полиции с просьбой о привлечении к поискам еще в начале сентября.



«Никаких видео или телефонных записей, свидетельствующих о том, что мальчик, возможно, пересек границы страны, не обнаружено. Как известно, т. н. границы с Абхазией и Цхинвали не контролируется. Может быть, он именно там, хотя самостоятельно подросток не смог пересечь границу», — сказал отец Ильи.



Напомним, мальчик пропал 18 июля в Сванети, когда уехал из дома на велосипеде. Его поиски велись как в высокогорном регионе, так и на Черноморском побережье, где, по некоторым предположениям, он мог находиться.



Следствие ведется по подпункту «Д» третьей части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).





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