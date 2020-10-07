|
|
|
13-летний Илья Пилпани разыскивается по желтому циркуляру Интерпола
07.10.2020 13:02
Пропавший 13-летний Илья Пилпани объявлен в розыск по желтому циркуляру Интерпола. Семья мальчика обратилась в Международную организацию уголовной полиции с просьбой о привлечении к поискам еще в начале сентября.
«Никаких видео или телефонных записей, свидетельствующих о том, что мальчик, возможно, пересек границы страны, не обнаружено. Как известно, т. н. границы с Абхазией и Цхинвали не контролируется. Может быть, он именно там, хотя самостоятельно подросток не смог пересечь границу», — сказал отец Ильи.
Напомним, мальчик пропал 18 июля в Сванети, когда уехал из дома на велосипеде. Его поиски велись как в высокогорном регионе, так и на Черноморском побережье, где, по некоторым предположениям, он мог находиться.
Следствие ведется по подпункту «Д» третьей части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна