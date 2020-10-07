

В Аджарии от коронавируса скончался полицейский

07.10.2020 14:41





По данным МВД, в Центре по контролю температуры Батумской республиканской больницы скончался помощник-следователь детектива департамента полиции Аджарии, 1969 года рождения.



COVID-19 был диагностирован у сотрудника полиции 1 октября, после чего он проходил лечение в Батумской республиканской больнице.



У него были сопутствующие заболевания: легочная пневмония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.



Умерший будет захоронен в установленные сроки с соблюдением регуляций по COVID-19.



Министерство внутренних дел выражает глубокое сожаление по поводу случившегося и выражает соболезнования семье, родственникам и сотрудникам скончавшегося», — говорится в информации.





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