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В Аджарии от коронавируса скончался полицейский
07.10.2020 14:41
По данным МВД, в Центре по контролю температуры Батумской республиканской больницы скончался помощник-следователь детектива департамента полиции Аджарии, 1969 года рождения.
COVID-19 был диагностирован у сотрудника полиции 1 октября, после чего он проходил лечение в Батумской республиканской больнице.
У него были сопутствующие заболевания: легочная пневмония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.
Умерший будет захоронен в установленные сроки с соблюдением регуляций по COVID-19.
Министерство внутренних дел выражает глубокое сожаление по поводу случившегося и выражает соболезнования семье, родственникам и сотрудникам скончавшегося», — говорится в информации.
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