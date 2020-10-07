

Служба государственной инспекции оштрафовала Общественный вещатель Аджарии – EMC

07.10.2020 15:04





Служба государственной инспекции установила факт административного правонарушения со стороны телевидения Аджарии и оштрафовала ее на 500 лари. Дело касается факта публикации телекомпанией личных данных сотрудников. Интересы сотрудников защищает EMC.



«Центр образования и мониторинга в области прав человека» (EMC) заявляет, что служба госинспекции изучила вопрос о законности публикации видеозаписи, содержащей личные данные сотрудников Общественного вещателя Шоты (Бачо) Гурабанидзе и Георгия Мурванидзе, и установила, что 30 июля 2020 года в сети телевизионного вещателя в программе «Мтавари» с нарушением закона транслировалось видео противостояния между сотрудниками, в котором было легко идентифицировать заявителей.



По данным EMC, инспектор посчитал нарушением то, что вещатель обработкой и распространением личных данных заявителей нарушил обязательство по защите принципов при обработке персональных данных. Организация пишет, что в позиции, зафиксированной перед государственным инспектором, вещатель Аджарии опроверг факт передачи видеоматериалов журналистам «Мтавари» и указал, что им неизвестно, каким образом журналисты получили видеоматериал.



«Служба государственного инспектора считает, что несмотря на интересы защиты репутации вещателя, публикация видеозаписи противостояния между сотрудниками вещателя не может считаться необходимым и соразмерным средством достижения законной цели и вещатель может защитить репутацию даже без публикации видеоматериала. Служба посчитала, что личные данные заявителей были обработаны в объеме, не соответствующем законным целям и не относящемся к цели. Кроме того, несмотря на то, что совершенное правонарушение предполагало возможность использования предупреждения или штрафа, государственный инспектор учел характер правонарушения, обстоятельства обработки данных и наложил штраф на вещателя», - пишет EMC.



Директор Общественного вещателя Аджарии 30 июля уволил трех сотрудников телевидения - Ачо Гурабанидзе, Георгия Мурванидзе и Гугу Кадидзе



Сотрудники телеканала расценили факт увольнения 3 человек как «продолжение репрессий». Бачо Гурабанидзе и Георгий Мурванидзе были активными членами «Альтернативных профсоюзов» и организаторами акции, проведенной 26 июня. Они связывают увольнение со своей деятельностью.



4 августа телевидение Аджарии решило продолжить с ними сотрудничество.



«Несмотря на сложившуюся ситуацию, с учетом того, что уволенные сотрудники осознают тяжесть совершенных действий, осуждают служебные конфликты и другие действия, наносящие вред здоровой рабочей среде, и имеют определенные заслуги перед вещателем, руководство приняло решение продолжить с ними сотрудничество», - заявил тогда вещатель.



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