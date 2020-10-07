

Илия II встретился с послом Армении

07.10.2020 19:34





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй встретился с послом Армении. Информацию распространяет патриархия Грузии.



«По инициативе посла Армении в Грузии состоялась встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии. В ходе непродолжительной беседы он коснулся ситуации в Карабахском регионе



Со стороны Грузинской церкви на встрече присутствовали местоблюститель патриарха митрополит Шио (Муджири), митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), секретарь Католикоса-Патриарха протоиерей Михаил Ботковели и глава пресс-служб Андра Джагмаидзе.



Католикос-Патриарх всея Грузии выразил озабоченность из-за жертв с обеих сторон и сказал, что молится о быстром прекращении конфликта и мире», — говорится в заявлении патриархата Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





