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Илия II встретился с послом Армении
07.10.2020 19:34
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй встретился с послом Армении. Информацию распространяет патриархия Грузии.
«По инициативе посла Армении в Грузии состоялась встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии. В ходе непродолжительной беседы он коснулся ситуации в Карабахском регионе
Со стороны Грузинской церкви на встрече присутствовали местоблюститель патриарха митрополит Шио (Муджири), митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), секретарь Католикоса-Патриарха протоиерей Михаил Ботковели и глава пресс-служб Андра Джагмаидзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии выразил озабоченность из-за жертв с обеих сторон и сказал, что молится о быстром прекращении конфликта и мире», — говорится в заявлении патриархата Грузии.
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