

Протесты в Батуми, Местия и Кутаиси – от правительства требуют компенсаций

07.10.2020 21:24





В Батуми у здания правительства Аджарии сегодня продолжилась начавшаяся накануне акция протеста, в которой принимают участие сотрудники казино, ресторанов и других объектов, чья деятельность была приостановлена из-за ограничений, введенных для превенции распространения коронавируса. Протестующие требуют выплаты компенсаций, отсрочки выплаты банковских кредитов, а также возобновления работы общественного транспорта.



В Аджарии сегодня самая тяжелая ситуация с точки зрения распространения коронавируса – в регионе ежедневно выявляют несколько сотен новых зараженных. Из-за этого правительство ввело ряд ограничений, в том числе запретило работу общественного транспорта и работу кафе и ресторанов после 22 часов.



Семеро протестующих начали голодовку перед зданием правительства. К участникам акции вышел глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и выразил готовность индивидуально встретиться с участниками акции в рабочем кабинете, чтобы и по мере возможности рассмотреть их требования.



Однако участники акции отказались от этого предложения и требуют, чтобы Рижвадзе публично озвучил шаги правительства, направленные на помощь жителям региона.



Акция протеста сегодня прошла и в Местия (регион Самегрело-Земо Сванети).



С протестом в Сванетии выступили владельцы частных и семейных гостиниц. Они требуют от власти отсрочить выплату процентов по кредитам, полученным для проведения туристического сезона.



По их словам, из-за коронавируса в Сванети туристический сезон провалился и у них нет возможности выплатить банковские кредиты. Теперь банки грозятся отнять у них мущество. Участники акции в Местия грозятся, что протесты примут перманентный характер.



В Местии протестующие владельцы гостиниц уже два раза на несколько дней перекрывали центральную дорогу. Тогда с ними встретились представители министерства экономики и банковского сектора, но несмотря на их обещания, конкретных результатов достигнуто не было.



Акцию протеста провели и представители туристической сферы в городе Кутаиси.



У бывшего здания парламента собрались гиды, туроператоры и перевозчики. Они также потребовали у правительства отсрочку по банковским кредитам.



Участники акции привезли на акцию транспорт, предназначенный для обслуживания туристов, заявив, что уже восемь месяцев автобусы остановлены.



Весной правительство Грузии заявило, что с 1 июля в стране возобновится международный туризм и подчеркивало свою готовность принимать иностранцев с соблюдением мер предосторожности. Однако затем это решение изменилось, и Грузия до сих пор так и не открыла свои границы для туристов. Между тем тысячи владельцы частных гостиниц взяли кредиты, чтобы улучшить условия на своих объектах. Выплаты по такого рода кредитам начинаются осенью, после того, как заканчивается летний туристический сезон.



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