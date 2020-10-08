

В Грузии зафиксировано 472 новых случая коронавируса

08.10.2020 11:40





В Грузии выявлены 472 новых случая заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 10225. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Выздоровели еще 318 пациентов, и их общее число составляет 5553.



В режиме карантина находятся 5574 человека, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1338.



В стране от коронавируса скончались всего 66 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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