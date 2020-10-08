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В Грузии от коронавируса умерли еще 3 человека
08.10.2020 11:47
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 3 пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 66.
Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Что касается новых случаев заражения, то в стране выявлено 472 новых случая инфицирования коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 10225.
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