

В Грузии от коронавируса умерли еще 3 человека

08.10.2020 11:47





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 3 пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 66.



Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Что касается новых случаев заражения, то в стране выявлено 472 новых случая инфицирования коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 10225.



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