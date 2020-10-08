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Сегодняшний матч между сборными Грузии и Беларуси пройдет без зрителей


08.10.2020   12:10


Сегодняшний матч между футбольными национальными сборными Грузии и Беларуси в Тбилиси пройдет без зрителей.

Игра начнется в 20:00 на стадионе Dinamo Arena.

Как отмечается в заявлении Федерации футбола Грузии, для ФФГ приоритетным является здоровье всех болельщиков, граждан и именно поэтому федерация призывает их болеть за свою команду из дома.

«5 октября в администрации правительства Грузии состоялось очередное заседание межведомственного координационного совета. Члены совета обсудили и вопрос присутствия болельщиков на полуфинальном матче квалификационного этапа Евро-2020 между Грузией и Беларусью. На заседании присутствовал президент ФФГ Леван Кобиашвили.

Известно, что по решению исполкома УЕФА, с октября текущего года страны-члены организации, с учетом эпидситуации, сами принимают решение об ограниченном присутствии болельщиков на матчах сборных и клубов, проводимых под эгидой УЕФА.

Исходя из вместимости Dinamo Arena в Тбилиси, даже 30% от общего количества зрителей на стадионе составляет около 16 000 болельщиков.

Соответственно, по рекомендации эпидемиологов, Минздрава, было принято решение, что 8 октября матч между национальными сборными Грузии и Беларуси на Dinamo Arena в Тбилиси пройдет без зрителей», - говорится в заявлении.

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