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Сегодняшний матч между сборными Грузии и Беларуси пройдет без зрителей
08.10.2020 12:10
Сегодняшний матч между футбольными национальными сборными Грузии и Беларуси в Тбилиси пройдет без зрителей.
Игра начнется в 20:00 на стадионе Dinamo Arena.
Как отмечается в заявлении Федерации футбола Грузии, для ФФГ приоритетным является здоровье всех болельщиков, граждан и именно поэтому федерация призывает их болеть за свою команду из дома.
«5 октября в администрации правительства Грузии состоялось очередное заседание межведомственного координационного совета. Члены совета обсудили и вопрос присутствия болельщиков на полуфинальном матче квалификационного этапа Евро-2020 между Грузией и Беларусью. На заседании присутствовал президент ФФГ Леван Кобиашвили.
Известно, что по решению исполкома УЕФА, с октября текущего года страны-члены организации, с учетом эпидситуации, сами принимают решение об ограниченном присутствии болельщиков на матчах сборных и клубов, проводимых под эгидой УЕФА.
Исходя из вместимости Dinamo Arena в Тбилиси, даже 30% от общего количества зрителей на стадионе составляет около 16 000 болельщиков.
Соответственно, по рекомендации эпидемиологов, Минздрава, было принято решение, что 8 октября матч между национальными сборными Грузии и Беларуси на Dinamo Arena в Тбилиси пройдет без зрителей», - говорится в заявлении.
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