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Грузинский танец признан памятником нематериального культурного наследия
08.10.2020 15:13
Национальное агентство по сохранению культурного наследия Грузии присвоило грузинскому традиционному танцу статус памятника нематериального культурного наследия.
Любопытно, что еще в феврале 2019 года сообщалось о включении грузинского национального танца в список нематериального культурного наследия Франции.
Что касается Грузии, в октябре 2019-го статус памятника нематериального наследия был присвоен аджарскому танцу «Гандагана». Этот список включает в себя также такие образцы грузинской культуры, как чоха-ахалухи, мацони, хачапури, древний способ пивоварения, традиционная грузинская борьба и т. д.
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