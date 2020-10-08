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За 8 дней в Аджарии от ковида скончались 18 человек
08.10.2020 15:14
За первые 8 дней октября в Аджарии от коронавируса скончались 18 человек.
Самый молодой среди умерших — 51-летний полицейский. Самому старшему пациенту было 90 лет.
Также, по данным на 8 октября, в Республиканской больнице Батуми 42 пациента находятся в реанимации, их состояние тяжелое. Состояние трех пациентов — критическое.
Статистика летальных случаев за последние восемь дней выглядит следующим образом:
8 октября — 3 летальных случая;
7 октября — 3 случая;
6 октября — 3 случая;
5 октября — 2 случая;
4 октября — 1 случай;
3 октября — 2 случая;
2 октября — 2 случая;
1 октября — 2 случая;
За весь сентябрь от коронавируса в Аджарии умерли 11 человек.
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