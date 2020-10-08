

Врачи назвали причину массового отравления детей в Гори

08.10.2020 17:15





5 октября стало известно, что около 50 детей были госпитализированы после массового отравления в Гори. Сегодня глава департамента критической медицины из Центра матери и ребенка «Иавнана» Лия Лазарадзе назвала причину — в беседе с журналистами она сказала, что причина массовой интоксикации — кишечная вирусная инфекция норовирус.



Врач рассказала о возможности распространения вируса посредством контакта между гражданами, но отметила, что для получения окончательных ответов нужно несколько дней.



«Выяснилось, что причина вспышка локальной кишечной инфекции — норовирус. Бактериологические исследования продолжаются, ждем ответов в ближайшие дни, потом и узнаем окончательную причину», — заявила врач.



По словам Лазарадзе, все пациенты уже выписаны из больницы, а вспышка «практически локализована».



Для уточнения информации Netgazeti обратилось в Национальный центр по контролю за заболеваниями [NCDC]. Оттуда нас перенаправили в Центр общественного здоровья Гори. Там подтвердили, что для получения информации нужно было обращаться к ним, но предоставить ее отказались.



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