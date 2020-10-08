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Грузия в шаге от Чемпионата Европы по футболу
08.10.2020 22:43
Сборная Грузии по футболу победила у себя на поле сборную Беларуси со счетом 1:0 в плей-офф Лиге Наций. Единственный гол в матче с пенальти забил Торнике Окриашвили.
В связи с эпидемической ситуацией в Грузии, присутствие зрителей на трибунах стадиона посчитали нецелесообразным и полуфинальный матч Лиги Наций прошел без них, но болельщики собрались вокруг стадиона.
Грузинские фанаты встречали автобус команды у входа на стадион и приветствовали их фейерверками и подбадривающими возгласами, а во время матча крики поддержки раздавались за пределами стадиона.
Исторический матч завершился победой Грузии со счетом 1:0, которая 12 ноября встретится на домашней арене с победителем пары сборных Северной Македонии и Косово.
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