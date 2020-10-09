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Сборная Грузии разыграет путевку на ЧЕ с Северной Македонией


09.10.2020   11:03


Соперником сборной Грузии в финале плей-офф Евро-2020 будет сборная Северной Македонии. Об этом стало известно после матча в Скопье. Матч состоится 12 ноября на тбилисской «Динамо Арене».

16 команд получили возможность сыграть в этом турнире благодаря выступлениям в Лиге наций.

Сборные Грузии, Венгрии, Исландии, Северной Македонии, Сербии, Шотландии, Словакии и Северной Ирландии вышли в финал плей-офф.

Четыре победителя финальных пар получат право сыграть на чемпионате Европы в 2021 году.

Финальные пары выглядят следующим образом:

Грузия – Северная Македония

Венгрия – Исландия

Северная Ирландия – Словакия

Сербия – Шотландия

Напомним, что вчера сборная Грузии на своем поле победила сборную Беларуси со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Торнике Окриашвили.

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