

Сборная Грузии разыграет путевку на ЧЕ с Северной Македонией

09.10.2020 11:03





Соперником сборной Грузии в финале плей-офф Евро-2020 будет сборная Северной Македонии. Об этом стало известно после матча в Скопье. Матч состоится 12 ноября на тбилисской «Динамо Арене».



16 команд получили возможность сыграть в этом турнире благодаря выступлениям в Лиге наций.



Сборные Грузии, Венгрии, Исландии, Северной Македонии, Сербии, Шотландии, Словакии и Северной Ирландии вышли в финал плей-офф.



Четыре победителя финальных пар получат право сыграть на чемпионате Европы в 2021 году.



Финальные пары выглядят следующим образом:



Грузия – Северная Македония



Венгрия – Исландия



Северная Ирландия – Словакия



Сербия – Шотландия



Напомним, что вчера сборная Грузии на своем поле победила сборную Беларуси со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Торнике Окриашвили.





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