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В Грузии зафиксировано 527 новых случаев коронавируса, еще шесть скончались
09.10.2020 11:41
В Грузии выявлено 527 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 10752. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 5574 человека, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1338.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 72.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели еще 313 пациентов, и их общее число составляет 5866.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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