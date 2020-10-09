

В Грузии зафиксировано 527 новых случаев коронавируса, еще шесть скончались

09.10.2020 11:41





В Грузии выявлено 527 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 10752. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



В режиме карантина находятся 5574 человека, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1338.



За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 72.



За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели еще 313 пациентов, и их общее число составляет 5866.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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