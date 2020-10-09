

Гендиректор ТВ «Имеди» объявил миссией канала войну против «Главного канала» и ЕНД

09.10.2020 13:33





Заместитель генерального директора ТВ «Имеди» считает главной миссией телекомпании борьбу с «Главным каналом», с Никой Гварамия и «ЕНД». В аудиозаписи, которую опубликовала грузинская Хартия журналистской этики, Лалиашвили прямо заявил журналисту телекомпании «Маэстро», входящей в холдинг «Имеди», что «война еще больше обострится» и что каждый сотрудник телевидения должен быть вовлечен в эту войну.



Война началась сейчас и, как я наблюдаю, к сожалению, в ближайшие месяцы эта война обострится больше, будет больше безумства, среди которого главным ударом будут экономические темы – говорит Лалиашвили.



На вопрос журналиста, - «кто с нами воюет, кто-нибудь врывается в телевидение?», - Лалиашвили отвечает, что – Ника Гварамия:



«Нет не лично, а воюя с каналом… Ника Гварамия, и не только Ника, весь «Главный канал» нацелены на то, чтобы дискредитировать «Имеди», называют «Надеждой» («Имеди» с грузинского переводится на русский как «надежда». Это также подчеркивает обвинения в адрес телеканала в ее пророссийскости – ред.) и говорят какую-то чушь, в Facebookе – раскинутый фронт… его фейки воюют с нами фейковым оружием… я должен его фейки разоблачить, вот в чем задача», - говорит Лалиашвили.



Заместитель генерального директора телекомпании «Имеди» говорит, что сбалансированная информация - это не политика «Имеди», у телевидения имеется своя четкая позиция – не возвращать к власти «Национальное движение».



«Этот канал [«Имеди»] был сбалансирован до того, как нас втянули в эту войну, теперь у этого канала появилась позиция, то есть он предвзят. Эта позиция является позицией антинационалистического движения. Это очень четкая позиция. Главное – это борьба за невозвращение «Национального движения», это является миссией канала…



Потому что это возвращается, это сила возвращается, если мы не встанем, эта сила вернется, и с чьей помощью возвращается? С помощью «Главного канала».



Мы евреи, прошедшие Холокост, которые никогда, ни за какую цену не будут сотрудничать с Третьим рейхом и нацизмом, никогда, и мы сделаем все, чтобы нацизм не возродился. Такова редакционная политика «Имеди». Начиная с парня, стоящего возле шлагбаума, на котором надета футболка с эмблемой «Имеди» и заканчивая генеральным директором, их объединяет этот принцип… редакционная свобода, такого в природе не существует», - говорит Лалиашвили.



Бывшая журналистка телекомпании «Маэстро» Анна Цховребова, которая записала диалог с заместителем генерального директора ТВ «Имеди» Никой Лалиашвили и передала его Хартии журналистской этики, в передаче «Гость дня» сказала, что «шестое чувство» ей подсказало необходимость включения диктофона, поскольку она понимала, что кто-то попытается повлиять на ее редакционную политику.



«В записи хорошо слышно, что директор «Имеди» хотел, чтобы наша редакционная политика изменилась, и чтобы мы осветили информацию в пользу властей. До сих пор ни один из директоров «Имеди» подобным образом с нами не общался. До сих пор у меня не было личной коммуникации с Лалиашвили, и шестое чувство мне подсказало, что я должна включить запись, так как я поняла, что кто-то попытается повлиять на мою редакционную политику.



Для нас было неприемлемым, то, что нам говорили, для нас неприемлемо выступать в пользу какой-либо политической партии. Я не думаю, что какое-либо телевидение является фашистским. Эти записи ужасны, поэтому мы освещали их вместе с Народным защитником, чтобы в этой стране прекратилось бы давление на СМИ и СМИ стали свободными», - говорит Анна Цховребова.



По ее словам, что журналисты не должны воевать с какой-либо политической силой, а должны делать свое дело:



«Мы не воюем против какой-либо силы, мы поэтому находимся в этой профессии, чтобы зрители знали хорошую или плохую информацию. Я не знаю, какого типа общение было у Лалиашвили с другими журналистами. После того, как мы ушли из «Имеди», у нас с ними не было никакой коммуникации», - сказала Анна Цховребова.





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