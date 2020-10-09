

Афган Мухтарлы утверждает, что грузинская сторона препятствует ему в возвращении в Тбилиси

09.10.2020 14:51





Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, который должен был сегодня вылететь из Германии в Тбилиси для дачи показаний в прокуратуре Грузии, говорит, что после переговоров с консульством Грузии, авиакомпания «Грузинские Авиалинии» не допустила его на борт самолета.



«Я должен был вылететь в 12:20 по берлинскому времени. Представитель «Грузинских авиалиний» просмотрел мой документ в аэропорту, затем связался с кем-то в консульстве Грузии и позже сказал мне, что срок действия документа истек. Когда я показал, что такой проблемы не существует, он сказал мне, что гражданин Азербайджана не имеет права выезжать в Грузию с германским видом жительство. Однако до этого у меня была коммуникация с вашим МИДом. Там мне сказали, что я могу приехать с этим документом. После некоторых переговоров, сказали, что я не могу полететь из-за изменений правил в связи с коронавирусом. Я думаю, они просто не хотят, чтобы я приехал в Тбилиси», — сказал Netgazeti Афган Мухтарлы, который сейчас находится в Германии.



Как писало Netgazeti, накануне стало известно о возвращении Мухтарлы в Тбилиси. Как написал журналист на своей странице в Facebook, по приезду он отправится в прокуратуру Грузии:



«Завтра, в 17:50 я буду в аэропорту Тбилиси. Прокуратура Грузии пригласила меня на допрос. Надеюсь, что грузинское правительство не помешает моему визиту».



Предыстория



Проживавший с 2014 года в Тбилиси азербайджанский журналист Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая 2017 года. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. Семья журналиста, а позже и он сам заявили, что его похитили в центре Тбилиси и тайно доставили в Азербайджан, при этом Мухтарлы обвинил власти Грузии в пособничестве похищению.



После похищения и ареста против азербайджанского диссидента были выдвинуты обвинения по статьям «незаконное пересечение государственной границы», «контрабанда» и «оказание сопротивления представителю власти» УК Азербайджана. Решением суда приговорен к 6 годам лишения свободы.



Местные и международные правозащитные организации признали его политзаключенным и призвали власти Азербайджана освободить его.



После дела Мухтарлы азербайджанские гражданские/политические активисты, критикующие режим Ильхама Алиева, стали уезжать из Тбилиси.



Жена Мухтарлы, журналист Лейла Мустафаева, которая в последние годы жила в Тбилиси, переехала в Германию со своим маленьким ребенком из-за рисков, связанных с похищением ее мужа.



17 марта Сураханский районный суд освободил Мухтарлы, заменив ему оставшийся срок на условное наказание. Из тюрьмы специальным рейсом его отправили в Берлин.



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