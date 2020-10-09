

В Кутаиси пять торговых центров оштрафовали за несоблюдение рекомендаций

09.10.2020 16:53

Новости-Грузия



В Кутаиси администрации пяти торговых центров оштрафованы за несоблюдение требований, установленных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава Грузии.



В ходе инспекций также были выявлены нарушения на аграрных рынках и других торговых объектах города. Управляющие получили предупреждения.



«Мы проверили торговые центры, где зафиксированы нарушения. На месте не проводятся дезинфекционные работы, отсутствует термоскрининг. Именно поэтому пять торговых объектов оштрафованы. Мониторинг продолжается на территории рынков. Мы предупреждаем и призываем граждан к соблюдению рекомендации», — заявил глава департамента инспектирования условий труда Бека Берадзе.



За решением ведомства последовали протесты. Сотрудники объектов, где выявили нарушения, сегодня собрались на митинг, требуя отмены санкций. Они заявили, что не планируют выплачивать штрафы.



Одновременно протестующие утверждают, что Минздрав требует, чтобы в торговых центрах термоскрининг осуществлялся с помощью тепловизоров. Сейчас температуру посетителям там замеряют дистанционными термометрами. Администрации объектов указывают, что они не могут позволить себе новое дорогостоящее оборудование.



«От нас потребовали приобрести инвентарь на сумму 15 тысяч лари. В Имеретии четырем организациям выписали штрафы по 10 тысяч лари», — сказала одна из протестующих в комментарии телеканалу «Мтавари».



На фоне серьезного роста заболевших коронавирусом в начале сентября власти Грузии объявили о введении дополнительных ограничений, в том числе касающихся проведения пышных свадеб, торжеств, юбилеев, и т.д. Одновременно был усилен контроль за соблюдением мер безопасности во всех местах скопления людей.



Сотрудники Минздрава Грузии проводят инспекции в масштабах всей страны. К процессу мониторинга подключены Национальное агентство продовольствия, службы надзора местных муниципалитетов, а также соответствующие отраслевые ведомства МВД.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





