

В Грузии зафиксировано 523 новых случая коронавируса

11.10.2020 12:39





В Грузии выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 11 794. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса выздоровели еще 208 пациентов, и их общее число составляет 6 327.



В режиме карантина находятся 5 590 человек, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1 395.



В стране от коронавируса скончались всего 85 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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