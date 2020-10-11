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В Грузии зафиксировано 523 новых случая коронавируса
11.10.2020 12:39
В Грузии выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 11 794. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
От коронавируса выздоровели еще 208 пациентов, и их общее число составляет 6 327.
В режиме карантина находятся 5 590 человек, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1 395.
В стране от коронавируса скончались всего 85 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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