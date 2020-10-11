

В Грузии от коронавируса умерли еще 7 пациентов

11.10.2020 12:43





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 6 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 85.



В Грузии за последние сутки выявлены 523 новых случая заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования выросло до 11 794. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса выздоровели еще 208 пациентов, и их общее число составляет 6 327.



В режиме карантина находятся 5 590 человек, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1 395.



Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



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