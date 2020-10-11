

По количеству инфицированных коронавирусом в Грузии лидирует Тбилиси

11.10.2020 12:55





По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, Тбилиси вышел на первое место по числу заразившихся коронавирусом.



По ее же словам, в Аджарии количество случаев инфицирования уменьшается.



«К сожалению, теперь на первом месте Тбилиси, чего мы и боялись. В столице 194 новых подтвержденных случая. В Аджарии, к счастью, количество случаев уменьшается. Принятые меры возымели результат и всего там 172 новых пациента с коронавирусом, на третьем месте по-прежнему Имеретия с 117 пациентами. В Самегрело-Земо Сванетии – 16 пациентов, в Гурии и Шида Картли по 7 новых подтвержденных случаев, в Квемо Картли – 4, в Кахетии – 3, в Самцхе-Джавахети – 2 и в Мцхета-Мтианети -1», - заявила Энделадзе.



Марина Энделадзе рассказала и о состоянии пациентов, находящихся в инфекционной больнице. По ее словам, в клинике 56 человек с коронавирусом, состояние большей их части средней тяжести, но у них отмечается высокая температура и пневмония. Состояние же 9 пациентов тяжелое.



Для справки, за последние 24 часа в Грузии выявлено 523 новых случая коронавируса.



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