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Энделадзе: В Тбилиси могут быть ужесточены меры по превенции распространения коронавируса
11.10.2020 13:27
В связи с увеличением числа случаев заражения в Тбилиси могут быть ужесточены ограничительные меры, — заявила представитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
«Это не мне решать, но это возможно, если будет такой рост. Мы видим, что до 1 сентября, в условиях ужесточения мер, у нас почти не было прибавки, была очень небольшое увеличение, а сейчас есть рост. Соответственно, правительство может принять такое решение», — сказала Энделадзе.
За последние сутки в Грузии выявлено 523 новых случая коронавируса, выздоровели 208 пациентов, семь человек скончались.
Из новых случаев коронавируса 194 зарегистрированы в Тбилиси, 172 — в Аджарии и 117 — в Имерети.
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