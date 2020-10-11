

Энделадзе: В Тбилиси могут быть ужесточены меры по превенции распространения коронавируса

11.10.2020 13:27





В связи с увеличением числа случаев заражения в Тбилиси могут быть ужесточены ограничительные меры, — заявила представитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.



«Это не мне решать, но это возможно, если будет такой рост. Мы видим, что до 1 сентября, в условиях ужесточения мер, у нас почти не было прибавки, была очень небольшое увеличение, а сейчас есть рост. Соответственно, правительство может принять такое решение», — сказала Энделадзе.



За последние сутки в Грузии выявлено 523 новых случая коронавируса, выздоровели 208 пациентов, семь человек скончались.



Из новых случаев коронавируса 194 зарегистрированы в Тбилиси, 172 — в Аджарии и 117 — в Имерети.





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