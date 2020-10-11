

В Польше состоится матч футбольных сборных Армении и Грузии

11.10.2020 14:30









Сегодняшний матч является игрой группового этапа (группа 2 лиги C) Лиги Наций 2020-2021. По итогам прошедших в сентябре двух туров сборная Грузии набрала 4 очка после выездной победы в Эстонии (1:0) и домашней ничьи с Северной Македонией (1:1) и вместе с македонцами лидирует в группе, а сборная Армении имеет три очка и занимает третье место в группе - в гостях армянская команда проиграла македонцам (1:2 ) , а дома победила Эстонию(2:0) .



Сегодняшний матч должен был состояться в Ереване, но в связи с ситуацией в Армении и регионе руководство УЕФА принял решение провести эту игру на нейтральное поле-в Польще. Матч пройдет без зрителей. Сегодня же Северная Македония проведет в гостях матч с Эстонией, а 15 ноября матч этих сборных пройдет в Cкопье.



15 и 18 ноября сборная Грузии проведет дома ответные матчи со сборными Армении и Эстонии, а команда Армении 18 ноября сыграет дома с македонцами. После этих матчей станет известен победитель этой группы Лиги Наций.



Сегодняшний матч сборных Грузии и Армении вызывает большой интерес не только в этих двух странах, но и в десятках государствах, где есть грузинские и армянские диаспоры. Матч привлекает внимание специалистов и поклонников других стран, которые знают об исторических футбольных баталиях клубов и сборных Грузии и Армении.



Мне скоро будет 61 лет, из них почти 40 лет в журналистике. Я с детства увлекся футболом и это не случайно:тогда вся Грузия жила в ожидании матчей тбилисского «Динамо»-главной команды республики, которая яркой и техничной игрой завоевала симпатии миллионов людей в других республиках бывшего СССР и в десятках странах Европы. Мой отец, большой фан футбола Бочия Пачкория (1936-1993) из Сухуми вместе с друзьями ездил на матчи динамовцев не только в Тбилиси , но и в Ереван, Баку, Москву, Киев, Минск, был он и в Ташкенте в ноябре 1964 года, когда динамовцы Тбилиси в дополнительном матче за звание чемпиона СССР со счетом 4:1 победили московское «Торпедо» и впервые стали чемпионами. Тогда мне было 5 лет и меня не взяли в Ташкент, объяснив это тем, что «детей в самолет не пускают». Позже я узнал реальную причину: отец боялся моих переживаний в самолете и возможной давки на стадионе в Ташкенте, но затем он брал меня на важные матчи тбилисского «Динамо», в том числе и с «Араратом», которые вызывали повышенный интерес. Официальные матчи этих команд в 1960-1980-х годах выходили далеко за рамки футбола, они становились предметом радости или огорчения миллионов х жителей Грузии и Армении, предметом дружеских, а порой эмоциональных споров и дискуссий на разных уровнях. Немалый интерес привлекали и товарищеские ( т.н. «контрольные») игры тбилисского «Динамо» и «Арарата», которые в 1960-1980 годах в предсезонный период проходили в Сочи, Леселидзе и в моем родном Сухуми.



Я всегда переживал из-за того,что 3 сентября 1976 года не смог побывать в Москве на финальном матче Кубка СССР между тбилисским «Динамо» и «Араратом»-тогда грузинские футболисты выиграли со счетом 3:0 и впервые завоевали Кубок СССР. Второй раз динамовцы Тбилиси стали обладателями Кубка СССР в 1979 году, годом раньше грузинская команда вновь стала чемпионом СССР, а в 1981 году стала победителем Кубка Обладателей Кубков Европейских стран . В свою очередь «Арарат» дважды завоевывал Кубок СССР ( 1973, 1975 ) и один раз становился чемпионом СССР(1973).



В сентябре 1976 года я стал студентом первого курса исторического факультета Донецкого Государственного Университета (Украина) и, естественно, не смог поехать в Москву на финал Кубка СССР, но зато мой отец с друзьями из Сухуми сумел побывать на том матче и часто делился своими впечатлениями об атмосфере, царившей до и после игры. В истории встреч этих команд бывали крупные и яркие победы обоих клубов, их перипетии часто в деталях смаковали поклонники тбилисского «Динамо» и «Арарата».



Что же касается матчей национальных сборных Грузии и Армении, то мне довелось освещать их первую встречу 30 марта 1997 года в Тбилиси. Это был товарищеский поединок в рамках подготовки сборных двух стран к играм отборочного турнира ЧМ 1998 года. Матч вызвал большой интерес поклонников футбола: около 40 тысяч зрителей, среди которых была и группа прибывших из Еревана поклонников сборной Армении,, стали свидетелями крупной победы хозяев. Три гола в ворота Армении забил Шота Арвеладзе, два –его брат-близнец Арчил, по одному мячу провели Георгий Кинкладзе и Михаил Кавелашвили. В сборной Грузии была сильная конкуренция, команда была укомплектована опытными и талантливыми футболистами, главным тренером был легендарный футболист Давид Кипиани( 1951-2001), он давал футболистам возможность импровизировать. Наставником гостей был легендарный Хорен Оганесян-лучший футболист Армении 20-го века. Тогда в сборной Армении тогда была смена поколений и поиск оптимального состава, несмотря на это, никто не ожидал, что Грузия выиграет 7:0. Находясь в пресс-ложе, я видел грустное лицо стоявшего у поля Оганесяна, который смотрел на Кипиани. Этот взгляд читался так «Дато, что происходит?».



Но это было другое время, другой футбол, другие составы сборных. В последние годы сборная Армении не раз показывала интересный футбол и не раз огорчала соперников, в составе команды немало ярких футболистов, в их числе и многоопытный Генрих Мхитарян. Поэтому в ожидании сегодняшнего официального матча национальных сборных Грузии и Армении вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, кто фаворит в этом поединке и как может завершиться эта игра.



В субботу днем команда Грузии чартерным рейсом прибыла в Польшу.В матче с Арменией из-за травм не смогут играть один из ведущих игроков сборной Георгий Чакветадзе,опытный защитник Гурам Кашия и успешно играющий в последнее время защитник Отар Какабадзе. Главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайсс после победы над сборной Беларуси в полуфинале Лиги Наций 2018-2020 ( 8 октября) заявил, что в матче с Арменией ворота сборной Грузии скорее всего будет защищать не основной голкипер Георгий Лория, а Георгий Макаридзе. Это, наверно, продиктовано желанием сберечь силы Лория перед предстоящим 14 октября в Скопье выездным матчем с Северной Македонией, который станет генеральной репетицией финального матча Лиги Наций 2018-2020 между сборными этих стран(12 ноября, Тбилиси):ведь победитель этого матча получит право выступит на ЧЕ 2020, который из-за пандемии по решению УЕФА состоится в июне 2021 года .



Вайсс отметил, что сборная Грузии тщательно готовится к матчу 11 октября с Арменией. Он сказал, что будучи главным тренером сборной Словакии, возглавляемая им команда в 2011 году дважды проиграла Армении ( 1:3 в гостях и 0:4 дома) в матчах отборочного турнира ЧЕ 2012 , указав на то, что «имеет большое желание того, чтобы возглавляемая им сейчас сборная Грузии успешно сыграла со сборной Армении».



Игроки и тренеры сборной Армении также полны желания порадовать своих поклонников в Армении и в десятках других странах. 10 октября на предматчевой пресс-конференции в Тыхы главный тренер сборной Армении испанский специалист Хоакин Капаррос сказал, что его команде «будет противостоять очень хорошая сборная Грузии, которая сильна в командной игре».. «Думаю, что в нашей группе будет равная борьба, любая ошибка может стать непоправимой, поэтому мы должны быть очень осторожны", – сказал Капаррос.. Он назвал «очень важным» то, что в составе сборной Армении в Польше находится Генрих Мхитарян. « В каждой сборной и в каждом клубе есть лидер, готовый взять игру на себя, . Мхитарян –именно такой футболист,его участие в матче придает силу сборной Армении»,", – заявил Капаррос..



В свою очередь 31-летний Мхитарян заявил в Польше, что сборная Армении « хорошо проанализировала матчи сборной Грузии». «Последние несколько игр Грузия сыграла хорошо, но это ни о чем не говорит, мы постараемся завтра сыграть в свою игру и добиться успеха»,-сказал знаменитый армянский полузащитник. Он начал путь в футбол в команде «Пюник» , затем успешно играл в донецких клубах «Металлург» и «Шахтарь», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», лондонском «Арсенале» и в последние два сезона - за «Рому».



Что касается прогнозов на сегодняшний матч, большинство моих знакомых, близких и коллег считают, что матч сборных Армении и Грузии скорее всего завершиться вничью. Лично я не люблю прогнозы, я больше верю своим снам(?) , большинство из которых оправдываются. Но как будет на этот раз- узнаем в воскресенье вечером! Игра начнется в 20.00 по тбилисскому времени, матч будет показан в эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии.



Тенгиз Пачкория , специально для

11 октября вечером в польском городе Тыхы ( около Катовице) состоится матч национальных футбольных сборных Армении и Грузии. Это первый официальный поединок национальных сборных двух стран за период их независимости, это придает сегодняшней игре особый вес и статус. Ведь все ранее сыгранные 5 матчей этих сборных были товарищескими- первая их поединок прошел в Тбилиси 30 марта 1997 года и завершился крупной победой хозяев (7:0). 6 февраля 2000 года в Лимасоле (Кипр) в рамках международного коммерческого турнира наша команда вновь победила-на этот раз счетом 2:1, 26 апреля того же года в Ереване товарищеский матч сборных двух стран завершился вничью 0:0. 21 февраля 2004 года в Никозии (Кипр) также в ходе международного коммерческого турнира Армения победила Грузию со счетом 2:0, а 9 февраля 2011 года опять в Лимасоле состоялся товарищеский матч сборных двух стран –Грузия победила 2:1 С тех пор не было матчей национальных сборных Грузии и Армении, хотя клубы двух стран не раз встречались в рамках европейских клубных турниров.Сегодняшний матч является игрой группового этапа (группа 2 лиги C) Лиги Наций 2020-2021. По итогам прошедших в сентябре двух туров сборная Грузии набрала 4 очка после выездной победы в Эстонии (1:0) и домашней ничьи с Северной Македонией (1:1) и вместе с македонцами лидирует в группе, а сборная Армении имеет три очка и занимает третье место в группе - в гостях армянская команда проиграла македонцам (1:2 ) , а дома победила Эстонию(2:0) .Сегодняшний матч должен был состояться в Ереване, но в связи с ситуацией в Армении и регионе руководство УЕФА принял решение провести эту игру на нейтральное поле-в Польще. Матч пройдет без зрителей. Сегодня же Северная Македония проведет в гостях матч с Эстонией, а 15 ноября матч этих сборных пройдет в Cкопье.15 и 18 ноября сборная Грузии проведет дома ответные матчи со сборными Армении и Эстонии, а команда Армении 18 ноября сыграет дома с македонцами. После этих матчей станет известен победитель этой группы Лиги Наций.Сегодняшний матч сборных Грузии и Армении вызывает большой интерес не только в этих двух странах, но и в десятках государствах, где есть грузинские и армянские диаспоры. Матч привлекает внимание специалистов и поклонников других стран, которые знают об исторических футбольных баталиях клубов и сборных Грузии и Армении.Мне скоро будет 61 лет, из них почти 40 лет в журналистике. Я с детства увлекся футболом и это не случайно:тогда вся Грузия жила в ожидании матчей тбилисского «Динамо»-главной команды республики, которая яркой и техничной игрой завоевала симпатии миллионов людей в других республиках бывшего СССР и в десятках странах Европы. Мой отец, большой фан футбола Бочия Пачкория (1936-1993) из Сухуми вместе с друзьями ездил на матчи динамовцев не только в Тбилиси , но и в Ереван, Баку, Москву, Киев, Минск, был он и в Ташкенте в ноябре 1964 года, когда динамовцы Тбилиси в дополнительном матче за звание чемпиона СССР со счетом 4:1 победили московское «Торпедо» и впервые стали чемпионами. Тогда мне было 5 лет и меня не взяли в Ташкент, объяснив это тем, что «детей в самолет не пускают». Позже я узнал реальную причину: отец боялся моих переживаний в самолете и возможной давки на стадионе в Ташкенте, но затем он брал меня на важные матчи тбилисского «Динамо», в том числе и с «Араратом», которые вызывали повышенный интерес. Официальные матчи этих команд в 1960-1980-х годах выходили далеко за рамки футбола, они становились предметом радости или огорчения миллионов х жителей Грузии и Армении, предметом дружеских, а порой эмоциональных споров и дискуссий на разных уровнях. Немалый интерес привлекали и товарищеские ( т.н. «контрольные») игры тбилисского «Динамо» и «Арарата», которые в 1960-1980 годах в предсезонный период проходили в Сочи, Леселидзе и в моем родном Сухуми.Я всегда переживал из-за того,что 3 сентября 1976 года не смог побывать в Москве на финальном матче Кубка СССР между тбилисским «Динамо» и «Араратом»-тогда грузинские футболисты выиграли со счетом 3:0 и впервые завоевали Кубок СССР. Второй раз динамовцы Тбилиси стали обладателями Кубка СССР в 1979 году, годом раньше грузинская команда вновь стала чемпионом СССР, а в 1981 году стала победителем Кубка Обладателей Кубков Европейских стран . В свою очередь «Арарат» дважды завоевывал Кубок СССР ( 1973, 1975 ) и один раз становился чемпионом СССР(1973).В сентябре 1976 года я стал студентом первого курса исторического факультета Донецкого Государственного Университета (Украина) и, естественно, не смог поехать в Москву на финал Кубка СССР, но зато мой отец с друзьями из Сухуми сумел побывать на том матче и часто делился своими впечатлениями об атмосфере, царившей до и после игры. В истории встреч этих команд бывали крупные и яркие победы обоих клубов, их перипетии часто в деталях смаковали поклонники тбилисского «Динамо» и «Арарата».Что же касается матчей национальных сборных Грузии и Армении, то мне довелось освещать их первую встречу 30 марта 1997 года в Тбилиси. Это был товарищеский поединок в рамках подготовки сборных двух стран к играм отборочного турнира ЧМ 1998 года. Матч вызвал большой интерес поклонников футбола: около 40 тысяч зрителей, среди которых была и группа прибывших из Еревана поклонников сборной Армении,, стали свидетелями крупной победы хозяев. Три гола в ворота Армении забил Шота Арвеладзе, два –его брат-близнец Арчил, по одному мячу провели Георгий Кинкладзе и Михаил Кавелашвили. В сборной Грузии была сильная конкуренция, команда была укомплектована опытными и талантливыми футболистами, главным тренером был легендарный футболист Давид Кипиани( 1951-2001), он давал футболистам возможность импровизировать. Наставником гостей был легендарный Хорен Оганесян-лучший футболист Армении 20-го века. Тогда в сборной Армении тогда была смена поколений и поиск оптимального состава, несмотря на это, никто не ожидал, что Грузия выиграет 7:0. Находясь в пресс-ложе, я видел грустное лицо стоявшего у поля Оганесяна, который смотрел на Кипиани. Этот взгляд читался так «Дато, что происходит?».Но это было другое время, другой футбол, другие составы сборных. В последние годы сборная Армении не раз показывала интересный футбол и не раз огорчала соперников, в составе команды немало ярких футболистов, в их числе и многоопытный Генрих Мхитарян. Поэтому в ожидании сегодняшнего официального матча национальных сборных Грузии и Армении вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, кто фаворит в этом поединке и как может завершиться эта игра.В субботу днем команда Грузии чартерным рейсом прибыла в Польшу.В матче с Арменией из-за травм не смогут играть один из ведущих игроков сборной Георгий Чакветадзе,опытный защитник Гурам Кашия и успешно играющий в последнее время защитник Отар Какабадзе. Главный тренер сборной Грузии словацкий специалист Владимир Вайсс после победы над сборной Беларуси в полуфинале Лиги Наций 2018-2020 ( 8 октября) заявил, что в матче с Арменией ворота сборной Грузии скорее всего будет защищать не основной голкипер Георгий Лория, а Георгий Макаридзе. Это, наверно, продиктовано желанием сберечь силы Лория перед предстоящим 14 октября в Скопье выездным матчем с Северной Македонией, который станет генеральной репетицией финального матча Лиги Наций 2018-2020 между сборными этих стран(12 ноября, Тбилиси):ведь победитель этого матча получит право выступит на ЧЕ 2020, который из-за пандемии по решению УЕФА состоится в июне 2021 года .Вайсс отметил, что сборная Грузии тщательно готовится к матчу 11 октября с Арменией. Он сказал, что будучи главным тренером сборной Словакии, возглавляемая им команда в 2011 году дважды проиграла Армении ( 1:3 в гостях и 0:4 дома) в матчах отборочного турнира ЧЕ 2012 , указав на то, что «имеет большое желание того, чтобы возглавляемая им сейчас сборная Грузии успешно сыграла со сборной Армении».Игроки и тренеры сборной Армении также полны желания порадовать своих поклонников в Армении и в десятках других странах. 10 октября на предматчевой пресс-конференции в Тыхы главный тренер сборной Армении испанский специалист Хоакин Капаррос сказал, что его команде «будет противостоять очень хорошая сборная Грузии, которая сильна в командной игре».. «Думаю, что в нашей группе будет равная борьба, любая ошибка может стать непоправимой, поэтому мы должны быть очень осторожны", – сказал Капаррос.. Он назвал «очень важным» то, что в составе сборной Армении в Польше находится Генрих Мхитарян. « В каждой сборной и в каждом клубе есть лидер, готовый взять игру на себя, . Мхитарян –именно такой футболист,его участие в матче придает силу сборной Армении»,", – заявил Капаррос..В свою очередь 31-летний Мхитарян заявил в Польше, что сборная Армении « хорошо проанализировала матчи сборной Грузии». «Последние несколько игр Грузия сыграла хорошо, но это ни о чем не говорит, мы постараемся завтра сыграть в свою игру и добиться успеха»,-сказал знаменитый армянский полузащитник. Он начал путь в футбол в команде «Пюник» , затем успешно играл в донецких клубах «Металлург» и «Шахтарь», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», лондонском «Арсенале» и в последние два сезона - за «Рому».Что касается прогнозов на сегодняшний матч, большинство моих знакомых, близких и коллег считают, что матч сборных Армении и Грузии скорее всего завершиться вничью. Лично я не люблю прогнозы, я больше верю своим снам(?) , большинство из которых оправдываются. Но как будет на этот раз- узнаем в воскресенье вечером! Игра начнется в 20.00 по тбилисскому времени, матч будет показан в эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии.Тенгиз Пачкория , специально для Грузия Online



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





