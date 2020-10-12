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В тбилисских детских садах возобновился воспитательный процесс
12.10.2020 11:16
Сегодня воспитательный процесс в Тбилиси не возобновится только в трех детских садах. Остальные сады возобновят работу.
По данным Агентства по управлению детскими садами Тбилиси, воспитательный процесс не будет возобновлен только в трех детских садах, у сотрудников которых подтвердился коронавирус. Эти детсады: № 53 в Глдани, № 99 в Дидубе и № 36 в Крцаниси.
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