

В тбилисских детских садах возобновился воспитательный процесс

12.10.2020 11:16





Сегодня воспитательный процесс в Тбилиси не возобновится только в трех детских садах. Остальные сады возобновят работу.



По данным Агентства по управлению детскими садами Тбилиси, воспитательный процесс не будет возобновлен только в трех детских садах, у сотрудников которых подтвердился коронавирус. Эти детсады: № 53 в Глдани, № 99 в Дидубе и № 36 в Крцаниси.



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