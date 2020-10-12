

196 из 478 новых случаев коронавируса выявлены в Аджарии, 178 - в Тбилиси

12.10.2020 11:22





По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 196 из 478 новых случаев подтверждены в Аджарии и 178 - в Тбилиси.



По информации Марины Энделадзе, в стране 50 критически тяжелых пациентов на управляемом дыхании, 8 из них доставлены из оккупированной Абхазии.



«У нас 196 подтвержденных случаев в Аджарии, 178 - в Тбилиси, 65 - в Имеретии, 1 - в Гурии, 4 - в Мцхета-Мтианети, 13 - в Самегрело - Земо Сванети, 15 - в Квемо Картли и 6 в Шида Картли», - сообщила Марина Энделадзе.



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