

Агентство детских садов Тбилиси назвало учреждения, закрытые из-за COVID-19

12.10.2020 11:24





Только в трех государственных детских садах Тбилиси учебно-воспитательный процесс не возобновится 12 октября. Об этом сообщили в Агентстве по управлению детскими садами Тбилиси.



Пока что закрыты будут детсады №53 в Глдани, №99 в Дидубе и №36 в Крцаниси. Причиной решения послужило то, что коронавирус был подтвержден у сотрудников этих учреждений.



«В течение сегодняшнего дня у нас была коммуникация с несколькими ведомствами. В том числе и по рекомендации Центра контроля заболеваний, мы не открываем только три сада, где COVID-19 подтвердился непосредственно у сотрудников. В остальных 180 детсадах учебно-воспитательный процесс будет восстановлен», — приводит комментарий Агентства Общественное телевидение.



Учебно-воспитательный процесс в детских садах Грузии должен был начаться 14 сентября. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране власти решили отложить открытие детских садов сначала до 1, а затем до 12 октября.



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