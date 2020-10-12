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Вакцину от ковида в Грузии ожидают «к концу 2020 или к началу 2021 года»
12.10.2020 13:16
После [подтверждения безопасности и эффективности] вакцины от коронавируса, Грузия получит 600-700 тысяч доз, рассказал глава «Национального центра по контролю за заболеваниями» (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, правительство Грузии уже обратилось к компаниям-производителям вакцины. Грузия должна получить одну из пяти вакцин, разработка которых находится на третьей — последней стадии. Гамкрелидзе считает, что первые дозы вакцины поступят в Грузию к концу нынешнего или в начале следующего года.
«Когда разные регулирующие органы, в том числе ВОЗ, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Управление медикаментов США (FDA) подтвердят [безопасность и эффективность] вакцины, Грузия постепенно получит 600-700 тысяч доз. Скорее всего, это случится к концу этого или к началу следующего года, когда начнется вакцинация во всем мире», — заявил Гамкрелидзе.
В первую очередь вакцина будет доступна для граждан, входящих в группу риска.
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