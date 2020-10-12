

Гамкрелидзе: Скоро начнется т.н. рандомное тестирование школьных учителей и воспитателей детсадов

12.10.2020 14:19





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, вскоре начнется т.н. рандомное или выборочное тестирование школьных учителей и воспитателей детских садов.



Об этом он сообщил после заседания Межведомственного координационного совета.



«Скоро мы начнем т.н. рандомное тестирование учителей. Вы знаете, что если один ученик заразился коронавирусом, полная изоляция школы не осуществляется. Класс переходит на онлайн-обучение, а учащиеся и учителя, имевшие контакт, переходят в самоизоляцию. Такие точечные ограничения будут осуществляться в масштабе Тбилиси не только в школах, но и в крупных учреждениях. То же будет и в случае детсадов. Группа перейдет на самоизоляцию. Сад будет продезинфицирован, будет проводиться частое проветривание и влажная уборка. Если в саду будет зафиксировано несколько случаев, примем решение индивидуально, перестанет ли работать весь детсад или нет. Т.н. рандомное или выборочное тестирование коснется и воспитателей детских садов», - сообщил он.



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