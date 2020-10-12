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Первую партию вакцины от сезонного гриппа уже распределили по регионам Грузии


12.10.2020   14:51
Новости-Грузия


Первая партия вакцины от гриппа – 25 тысяч доз, уже доставлена в Грузию и распределена по регионам, сообщил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Четырехкомпонентной вакциной французского производство за счет государства смогут привиться лица, входящие в группу риска. Это беременные, жители домов для престарелых и детских домов, педагоги детских садов, больные с ВИЧ, гепатитом С, а такжже больные на диализе.

С 23 октября прививку смогут сделать остальные представители риск-групп – это медперсонал, больные диабетом и другими хроническими заболеваниями, астмой, люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Прививку смогут сделать и лица старше 45 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Грузия в этом году оформила контракт с соответствующими компаниями-поставщиками на 135 тысяч доз вакцины от вируса гриппа. Еще 110 тысяч доз вакцины поступят в конце октября.

Правительство Грузии работает над тем, чтобы помимо 135 тысяч доз закупить еще сто тысяч дополнительных доз вакцины от гриппа. Эта поставка ожидается в середине ноября.

В условиях пандемии коронавируса спрос на вакцину гриппа в этом году по всему миру высокий и на рынке наблюдается дефицит.

Гамкрелидзе напомнил, что с конца октября или начала ноября активизируются грипп и другие респираторные инфекции, которые могут смешаться с коронавирусом.

«Будет определенное наложение. В связи с этим есть два мнения, что наложение, возможно, смягчит течение гриппа, на это указывает определенный опыт южного полушария. С другой стороны, есть мнение, что наложение, напротив, эффектом синергии усилит эти респираторные инфекции, поэтому следует быть готовым», — сказала Гамкрелидзе.

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