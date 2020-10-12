

В Кобулети между активистами "Лело" и администрацией рынка произошло противостояние

12.10.2020 15:03





Между активистами «Лело для Грузии» и сотрудниками администрации кобулетского аграрного рынка произошло словесное и физическое противостояние.



Мажоритарный кандидат в депутаты от «Лело» Паата Цивадзе заявил, что администрация рынка помешала их активистам распространить агитационные материалы и ознакомить работников рынка с предвыборной компанией. По его словам, вчера представители администрации оскорбили двух активистов «Лело» и выгнали их с территории рынка.



Представители «Лело» пришли сегодня на аграрный рынок, чтобы выразить протест в связи с произошедшим фактом, что привело к противостоянию. Им не разрешили войти на рынок.



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