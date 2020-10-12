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В Польше скончался гражданин Грузии


12.10.2020   16:46


В Польше скончался гражданин Грузии. 44-летний Вано Санеблидзе был из Кутаиси. Семья узнала о произошедшем прошлой ночью, однако точная причина смерти неизвестна.

По одной из версий, у него произошел конфликт с работодателем, во время драки мужчина упал и умер. По информации семьи, сейчас опрашиваются как грузины, так и местные жители.

Пока неизвестно, когда тело будет доставлено в Грузию. Семья ожидает результатов расследования.

По их же информации, Вано Санеблидзе уехал работать в Польшу несколько месяцев назад. В последний раз он контактировал с семьей несколько дней назад и никогда не говорил о конфликте.

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