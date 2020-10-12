

Edison Research: самый высокий уровень доверия имеют армия, церковь и NCDC

12.10.2020 19:41





Согласно исследованию Edison Research, наибольшая часть населения из институтов доверяет армии, церкви и центру по контролю заболеваний. А меньше всего – политическим партиям, президенту и банкам



Армии доверяют - 89%; не доверяют - 11;

Церкви доверяет - 85%; не доверяют - 15%;

Центру контроля заболеваний и общественного здравоохранения доверяет 71%, не доверяет - 29%;

Полиции доверяет 68%, не доверяют - 32%;

Университетам доверяет 68%, не доверяют - 32%;

Грузинским СМИ доверяет - 68%, не доверяют - 32%;

Народному защитнику доверяет - 60%, не доверяет - 40%;

Местным властям (органам местного самоуправления) доверяет -59%, не доверяет-41%;

Правительству (кабинет министров) доверяют – 52%, не доверяют 45%;

Центральной избирательной комиссии - доверяет 55%, не доверяет - 45%;

Неправительственным организациям - доверяют 51%, не доверяют 49%;

Парламенту Грузии доверяют -49%, не доверяет-51%;

Прокуратуре Грузии доверяют 47%, не доверяют-53%;

Судам доверяют – 46%, не доверяют – 54%

Политическим партиям доверяют -42%, не доверяют 58%;

Президенту Грузии доверяет -41%, не доверяет 59%;

Грузинским банкам (банкам Грузии) доверяют -40%, не доверяют - 60%.



Опрос общественного мнения проводился по заказу телекомпании «Формула» авторитетной исследовательской компанией Edison Research. Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября методом очного опроса. В рамках исследования в масштабах страны было опрошено 4500 имеющих право голоса избирателей в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии (за исключением оккупированных территорий) методом случайного выбора. Погрешность результатов + - 1,5%.





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