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Пятеро из девяти умерших от коронавируса пациентов лечились в Аджарии


13.10.2020   11:30


Заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе заявляет, что из девяти пациентов, умерших от коронавируса, все находились в критическом состоянии.

Как отметила Энделадзе, Пятеро из девяти умерших от коронавируса лечились в Аджарии.

«У нас девять новых погибших, все они были в критическом состоянии. Их пять из Аджарии, других данных у меня пока нет», — заявила Марина Энделадзе.

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