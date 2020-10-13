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Пятеро из девяти умерших от коронавируса пациентов лечились в Аджарии
13.10.2020 11:30
Заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе заявляет, что из девяти пациентов, умерших от коронавируса, все находились в критическом состоянии.
Как отметила Энделадзе, Пятеро из девяти умерших от коронавируса лечились в Аджарии.
«У нас девять новых погибших, все они были в критическом состоянии. Их пять из Аджарии, других данных у меня пока нет», — заявила Марина Энделадзе.
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