

Пятеро из девяти умерших от коронавируса пациентов лечились в Аджарии

13.10.2020 11:30





Заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе заявляет, что из девяти пациентов, умерших от коронавируса, все находились в критическом состоянии.



Как отметила Энделадзе, Пятеро из девяти умерших от коронавируса лечились в Аджарии.



«У нас девять новых погибших, все они были в критическом состоянии. Их пять из Аджарии, других данных у меня пока нет», — заявила Марина Энделадзе.



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